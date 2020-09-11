11.09.2020 (13:41)

Истребители принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы во время тренировки ПВО СНГ

В рамках проводимой тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ экипажи истребителей МиГ-31, МиГ-29 Су-30СМ принудили к посадке самолет-нарушитель государственной границы.

Экипажи российских истребителей Су-30СМ с аэродрома Курск по данным радиолокационной разведки были подняты в воздух для принуждения к посадке угоняемого воздушного судна.

Роль угоняемого воздушного судна выполнял экипаж самолета Ан-26 ВВС и Войск ПВО Республики Беларусь, который осуществлял полет по заданию тренировки.

Экипажи российских истребителей Су-30СМ визуально обнаружили угоняемое воздушное судно, по каналам радиосвязи вошли с ним в контакт и осуществили условный перехват. Получив команду с земли, истребители взяли на сопровождение угоняемое воздушное судно и принудили его к посадке на заданный аэродром.

В Центре управления Воздушно-космических сил, с которого осуществляется руководство тренировкой, в реальном масштабе времени наблюдали за действиями экипажей самолетов Су-30СМ по принуждению к посадке и дали высокую оценку совместной работе экипажей самолетов и достигнутому в ходе тренировки уровню взаимодействия.

Всего экипажи дежурных по ПВО самолетов Су-27, Су-30СМ, МиГ-31,

МиГ-29 поднимались в воздух для решения задач принуждения к посадке 17 раз. После отработки тактических эпизодов экипажи самолетов продолжили несение боевого дежурства.

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