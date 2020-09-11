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11.09.2020 (13:18)

Военнослужащим ЮВО к Дню танкиста вручили свидетельства целевого жилищного займа НИС в Ростовской области

В преддверии Дня танкиста заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Владимир Жаров вручил семи военнослужащим 150-й мотострелковой дивизии ЮВО свидетельства целевого жилищного займа накопительно-ипотечной системы (НИС) для постоянного проживания на сумму более 11 млн. рублей.

Церемония вручения состоялась на полигоне Кадамовский в Ростовской области в ходе занятий по боевой подготовке экипажей танковых подразделений мотострелкового соединения ЮВО. В полевых условиях перед танкистами выступили артисты концертного ансамбля «Успех» окружного Дома офицеров ЮВО с творческой программой. Также в праздничном мероприятии приняли участие представители администрации Ростовской области.

В ходе упражнений боевых стрельб танкисты вели стрельбу из пушек танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие условного противника с места и с ходу, на дистанциях от 300 до 2000 м.

Механики-водители продемонстрировали вождение танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.

В практических занятиях по огневой подготовке приняли участие около 350 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

День танкиста – профессиональный праздник служащих танковых войск, в России отмечается во второе воскресенье сентября. В 2020 году он выпадает на 13 сентября.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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