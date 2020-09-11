11.09.2020 (13:14)

Подразделения ЗРК «Бук-М2» ЦВО вернулись в места постоянной дислокации после боевых стрельб в Астраханской области

Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» Центрального военного округа, дислоцированные в Пензенской области, после боевых стрельб в Астраханской области вернулись в места постоянной дислокации.

Зенитчики совершили марш комбинированным способом из Астраханской области, где на полигоне Капустин Яр боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» с успехом выполнили боевые стрельбы по крылатым ракетам, не позволив условному противнику нанести ущерб прикрываемым объектам.

За практические действия личный состав зенитного ракетного соединения получил отличную оценку.

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