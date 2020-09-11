11.09.2020 (13:01)

Самолеты дальней авиации приступили к выполнению задач в рамках тренировки объединенной системы ПВО СНГ

Три стратегических ракетоносца Ту-160 и четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России рано утром осуществили взлет с аэродромов базирования и взяли курс в Восточно-Европейский и Центрально-Азиатский регионы.

Ракетоносцы в рамках тренировки с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств-участников СНГ являются контрольными целями для дежурных по ПВО сил и средств республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Воздушно-космических сил, объединений ВВС и ПВО Западного, Центрального и Южного военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации.

Дежурные подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск Центрального, Западного, Южного регионов России, а также республик Беларусь и Казахстан своевременно обнаружили контрольные цели и осуществили их условные обстрелы. С военных аэродромов России, республик Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армения в воздух были подняты дежурные по ПВО экипажи самолетов МиГ-31, Су-27, МиГ-29, которые, получив целеуказания, провели воздушную разведку, вышли в зону перехватов и осуществили условное уничтожение контрольных целей.

Всего в воздух было поднято более 60 самолетов вооруженных сил привлекаемых к тренировке государств-участников СНГ.

В проверке боевой готовности дежурных по ПВО сил, которая проходит в пятницу, 11 сентября, принимают участие подразделения авиации, радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

В ходе тренировки отрабатываются действия органов управления взаимодействующих сторон при применении ими дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.



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