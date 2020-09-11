Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.09.2020 (12:59)

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников провел рабочую встречу с губернатором Ростовской области

11 сентября состоялась рабочая встреча командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

На встрече обсуждались вопросы совместной работы командования Южного военного округа и региональных органов власти по продолжению реализации совместных социальных программ, мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

На сегодняшний день в рамках совместной работы с руководством Ростовской области успешно решаются проблемные вопросы социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, в том числе вопросы обеспечения детей военнослужащих местами в дошкольных образовательных организациях и трудоустройства членов семей военнослужащих.

Так, на 1 сентября все дети военнослужащих при запрашиваемой потребности обеспечены местами в детсадах, все нуждающиеся в трудоустройстве жены военнослужащих получили работу.

Генерал армии Александр Дворников проинформировал губернатора о планах совместной деятельности и взаимодействия с руководством Ростовской области, обсудил порядок взаимодействия воинских частей с территориальными органами административного управления донского региона.

«Центр административно-территориального управления обеспечивает круглосуточную связь с пунктами управлений военных комиссариатов всех субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО, а также с оперативными дежурными региональных структур МВД, МЧС, ФСБ России», - сообщил командующий.

Кроме того, в ходе рабочей встречи Александр Дворников и Василий Голубев выразили удовлетворение результатами совместной работы в ходе Международного военно-технического форума Южного военного округа на территории военно-исторического комплекса «Самбекские высоты», подтвердив готовность преумножать плодотворное сотрудничество в деле укрепления обороноспособности страны, военно-патриотического воспитания молодого поколения, сохранения исторического наследия и славных побед советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» успешно сдал элементы курсовой задачи в море
Экипажи машин нового поколения БМП-3 мотострелкового соединения ЮВО форсируют реки в Волгоградской области
Подразделения по борьбе с беспилотной авиацией ЮВО в Южной Осетии учились уничтожать низколетящие объекты противника
Военные инженеры ЮВО оборудовали район обороны на полигоне Ашулук

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false