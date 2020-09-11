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11.09.2020 (12:55)

Мотострелки ЮВО освоили экстремальное вождение БТР-82АМ в горах Абхазии

Мотострелки российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Цабал освоили преодоление минных заграждений и экстремальное вождение бронетранспортеров БТР-82АМ на побережье Черного моря и в горах Абхазии.

В течение месяца на специально оборудованном автодроме механики-водители учились водить бронетранспортеры по разминированным коридорам и колейным мостам, преодолевать минные поля по маршруту шириной не более 3 метров.

Особое внимание на занятиях уделялось вождению бронетранспортеров на крутых склонах горных серпантинов, в условиях ограниченной видимости, применения противником отравляющих веществ, а также преодолению водных преград.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 200 военнослужащих базы в составе экипажей БТР-82АМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Абхазия
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