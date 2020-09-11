11.09.2020 (12:48)

Разведчики ЮВО отработали штурм здания с использованием тактического приема «живая лестница»

Разведчики Южного военного округа в рамках подготовки на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии провели штурм здания с использованием тактического приема «живая лестница».

Группе разведки было необходимо организовать засаду на колонну техники неприятеля с использованием квадроциклов, задержать продвижение колонны и завладеть специальным грузом с точным местом положения засекреченного командного пункта.

В ходе выполнения задачи разведчики провели огневой налет на наблюдательный пост, проникли на базу условного противника и преодолели огненно-штурмовую полосу. Во время штурма укрепленного двухэтажного здания тактические группы отработали захват командного пункта «противника» через окна с помощью тактического приема «живая лестница», когда каждый член группы помогает основной огневой паре выйти на выгодный огневой рубеж.

Новые тактические приемы освоили более 200 разведчиков общевойскового объединения ЮВО.

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