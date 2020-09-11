11.09.2020 (12:43)

Танк Т-14 «Армата» впервые покажут на Дне танкиста в Екатеринбурге

Перспективный танк Т-14 «Армата» впервые покажут посетителям интерактивного праздника «День танкиста на Урале», который Центральный военный округ (ЦВО) проведет 12 сентября на полигоне Свердловский в Екатеринбурге. Танк Т-14 «Армата» будет представлен на площадке статического показа праздника, все желающие смогут сфотографироваться с перспективным образцом вооружения. Бронемашину для экспозиции предоставила Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

В честь 100-летия отечественного танкостроения в экспозиции также будут представлены исторические боевые машины - самоходный истребитель танков СУ-100, Т-44, ставшим последним советским серийным танком, произведенным во время войны. Кроме того, гости праздника смогут увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40, оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64, а также танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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