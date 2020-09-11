11.09.2020 (12:35)

Страны СНГ проверят боевую готовность объединенной системы ПВО

В 8 часов утра 11 сентября 2020 года более 130 командных пунктов и пунктов управления различного уровня семи государств-участников СНГ приступили к отработке задач по совершенствованию взаимодействия органов управления объединенной системы противовоздушной обороны СНГ.

В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения взаимодействующими сторонами дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям государственных границ государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие.

Тренировка началась с обнаружения дежурными по ПВО силами в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах контрольных целей, обозначающих условного воздушного противника, роль которых выполняют стратегические ракетоносцы Ту-160, а также бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации ВКС России.

В тренировке задействовано более 60 самолетов истребительной авиации Су-27, МиГ-29, МиГ-31, Як-130 бомбардировочной авиации Су-24, Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22м3, Ту-160, вертолеты Ка-27, Ми-8 Вооруженных Сил Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, выделенные в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан для обозначения воздушных судов-нарушителей государственной границы, судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства, угоняемых воздушных судов.

В проверке боевой готовности объединенной системы ПВО СНГ принимают участие дежурные по ПВО силы и средства Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан.

Управление силами и средствами ПВО, задействованными в учении, осуществляется из Центра управления Воздушно-космических сил, дислоцированного в Москве.

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