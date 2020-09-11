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11.09.2020 (12:19)

Курсанту Челябинского филиала Военно-воздушной академии вручили награду за спасение утопавшего 15-летнего мальчика

Курсант Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в Челябинске Антон Кива получил награду Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» за спасение 15-летнего мальчика.

В июле 2019 года Антон с братом и его девушкой поехали купаться на речку. На пляже уже отдыхала компания детей. Никто не обратил внимания, когда один из них пропал из виду. Вдруг Антон услышал крики помощи. Подросток, который был в реке, звал на помощь. Он же кричал, что пропавший товарищ не умеет плавать.

Антон, не раздумывая, прыгнул в воду и отыскал на дне подростка. Курсант подхватил его и стал подниматься на поверхность, перехватив тело так, чтобы было легче его вытаскивать. На берегу, спасенный пришел в себя, ему была оказана первая помощь.

Поступок не остался не замеченным и получил признание Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Торжественная церемония награждения состоялась в Доме правительства Челябинской области. Диплом и нагрудный знак «Горячее сердце» курсант 2 курса Челябинского филиала Военно-воздушной академии Антон Кива получил из рук первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт и министра образования региона Александра Кузнецова.

Нагрудный знак «Горячее сердце» ежегодно вручается молодым людям со всей страны, которые своими поступками и неравнодушием к чужому горю заслужили право называться героями. В этом году в Челябинской области знаком отличия Всероссийской общественно-государственной инициативы награждено пять человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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