11.09.2020 (12:18)

Общественный совет при Минобороны России совершает рабочую поездку по воинским частям и гарнизонам Дальнего Востока

Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации посетил город Хабаровск. Члены совета возложили цветы к Вечному огню на площади Славы, посетили Спасо-Преображенский кафедральный собор и краевую духовную семинарию.

Большой интерес вызвали у общественного десанта экспозиции военно-исторического музея Восточного (Дальневосточного) военного округа. Кроме этого, в музее делегации рассказали о других великих событиях и героях Дальнего Востока.

В свою очередь для военнослужащих двух соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровске, артисты концертного ансамбля Балтийского флота «Черные береты», прибывшие в составе Общественного совета дали концерт.

В рамках Дальневосточного турне члены Общественного совета до 15 сентября планируют посетить шесть городов, больше десятка военных частей, кораблей, гарнизонов и военных городков. Среди них соединения и воинские части Восточного военного округа, объекты подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке, учебные части ВВО в Забайкальском крае.

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