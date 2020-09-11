11.09.2020 (11:43)

В Военной научной библиотеке Генштаба ВС РФ проходит книжная выставка, посвященная Бородинской битве

В Военной научной библиотеке Генерального штаба открыта книжная выставка «Здесь, на полях Бородина, с Россией билася Европа…», посвященная сражению Отечественной войны 1812 года - Бородинской битве, которая по праву считается одной из главных баталий российской истории, символом русской воинской славы.

В фонде редких книг библиотеки Генштаба хранятся многочисленные издания, посвященные этому событию. Особую ценность представляют труды, созданные очевидцами, а нередко и участниками самой Бородинской битвы.

Они помогают в подробностях воссоздать события всех дней, прославляют отвагу и мужество героев битвы: Главнокомандующего русской армией М.И. Кутузова, полководцев П.И. Багратиона, М. Б. Барклая- де- Толли, А.П.Ермолова, казачьего атамана М.И.Платова, армейского партизана Д.Давыдова, «кавалериста-девицы» Надежды Дуровой и многих других, чьи имена священны для каждого русского человека.

Иллюстрации книг воспроизводят портреты исторических лиц, батальные сцены, картографический материал, позволяют представить, как выглядели форма и вооружение того времени.

На выставке также широко представлены материалы периодических изданий, освещающие события 1812 года, ход военных действий в Бородино, стратегию и тактику русского командования.

Один из разделов выставки посвящен публикациям о военно-исторических памятниках и мероприятиях, посвященных Отечественной войне 1812 года.

Выставка продлится до 15 сентября.

Справочно:

Военная научная библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации располагает укомплектованным книжным фондом по военной науке и истории, художественной литературе, фондом периодических изданий. Подлинное богатство библиотеки представляет уникальная военная литература по стратегии, оперативному искусству, общей тактике и тактике родов войск, военному искусству

с древнейших времен и до наших дней, вооружению и военной технике.

В настоящее время, библиотека открывает свои двери для всех, и, по-прежнему, является основным хранилищем литературы по вопросам военной теории, военного дела и истории.

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