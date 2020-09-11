11.09.2020 (11:26)

Подводная лодка Северного флота выполнила стрельбу противолодочной ракетой

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота в рамках отработки плановых противолодочных задач в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море выполнил стрельбу противолодочной ракетой по подводной цели.

Тактическое учение по применению морского оружия проводилось в двухстороннем варианте. Противодействие подводникам оказывал экипаж многоцелевой крейсерской атомной подводной лодки другого соединения подводных сил Северного флота, который также обозначил применение ракетного подводного оружия.

Стрельба была проведена практическим боезапасом без боевой части. Экипаж подводной лодки в ходе подготовки к атаке и её проведения действовал слаженно и профессионально.

Несколько дней назад в Баренцевом море экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали торпедную стрельбу по подводной цели в дуэльном варианте.

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