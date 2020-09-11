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11.09.2020 (11:22)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл учение по поиску подводных лодок в Средиземном море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провёл учение с личным составом корабельного противолодочного расчёта по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

Учение было проведено с применением противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ. Экипаж вертолёта выполнил несколько полётов с палубы БПК на поиск подводных лодок в заданный район. Во время полётного задания лётчики отработали поиск подводной цели с помощью опускаемой гидроакустической станции.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» действует в Средиземном море с начала августа. Он совершил деловые заходы в Алжир и Кипр, провёл несколько корабельных учений. На сегодня корабль прошёл более 15 тысяч морских миль.

Ранее экипаж корабля провёл учение с морским танкером «Академик Пашин» по передаче жидких грузов на ходу в море. 

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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