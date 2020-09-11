11.09.2020 (11:15)

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» успешно сдал элементы курсовой задачи в море

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» успешно сдал элементы курсовой задачи «Плавание и ведение боя одиночным кораблем» в акватории Чёрного моря после завершения планового ремонта.

Отработка элементов курсовой задачи проходила в морских полигонах боевой подготовки.

Сейчас крейсер возвращается в главную базу Черноморского флота для пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего продолжит подготовку к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ-2020».

В рамках выполнения элементов курсовой задачи, экипаж провёл комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море.

В ходе практических действий, экипаж крейсера отработал ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, провёл тренировки по борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля при стоянке на незащищённом рейде.

В море экипаж отработал алгоритм действий при условном применении главного ракетного комплекса корабля.

Помимо этого, личный состав крейсера провёл учение по приёму на борт вертолёта Ка-27ПЛ в акватории Чёрного моря и проверил работоспособность всех систем авиационных комплексов корабля.

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