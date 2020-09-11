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11.09.2020 (10:53)

Экипажи машин нового поколения БМП-3 мотострелкового соединения ЮВО форсируют реки в Волгоградской области

Мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) на общевойсковом полигоне Прудбой осваивают практику преодоления водных преград на реке Карповка в Волгоградской области. Плав выполняется на современных боевых машинах пехоты третьего поколения БМП-3.

На воде механики БМП-3 обходят специальные буйки, обозначающие препятствия, выполняют развороты, отрабатывают различные нештатные ситуации.

До занятий на водоеме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

На занятия, которые проходят посменно, привлечено около 1 тыс. военнослужащих соединения и задействовано около 200 единиц боевой и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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