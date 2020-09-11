11.09.2020 (10:43)

Военные инженеры ЮВО оборудовали район обороны на полигоне Ашулук

На полигоне Ашулук в Астраханской области специалисты инженерных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подготовили оборонительный плацдарм.

Военнослужащие в костюмах сапера «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники.

Военные инженеры обнаружили и обезвредили противотанковые и противопехотные мины, самодельные взрывные устройства, установленные условным противником.

Во время оборудования позиций для боевой техники инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника.

Всего в ходе инженерного обеспечения практических действий войск на полигоне Ашулук использовано несколько сотен имитационных средств общим весом более 2 тонн, установлено 500 метров невзрывных заграждений, оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 30 километров путей для выдвижения и маневра войск.

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