11.09.2020 (10:43)
Военные инженеры ЮВО оборудовали район обороны на полигоне Ашулук
На полигоне Ашулук в Астраханской области специалисты инженерных подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подготовили оборонительный плацдарм.
Военнослужащие в костюмах сапера «Сокол» с применением миноискателей «Коршун» провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники.
Военные инженеры обнаружили и обезвредили противотанковые и противопехотные мины, самодельные взрывные устройства, установленные условным противником.
Во время оборудования позиций для боевой техники инженерные дозоры отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника.
Всего в ходе инженерного обеспечения практических действий войск на полигоне Ашулук использовано несколько сотен имитационных средств общим весом более 2 тонн, установлено 500 метров невзрывных заграждений, оборудовано более 300 окопов и около 200 укрытий для военной техники, подготовлено порядка 30 километров путей для выдвижения и маневра войск.