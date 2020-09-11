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11.09.2020 (10:34)

В Армении началось тактико-специальное учение с подразделениями материально-технического обеспечения ЮВО

В рамках двустороннего батальонного тактического учения подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа и Минобороны Армении отработают специальные задачи на полигонах Камхуд и Алагяз.

Учение началось с совершения 30 и 100 км маршей в назначенные районы. Подразделения МТО отрабатывают различные виды тылового обеспечения войсковых группировок двух стран по доставке боеприпасов, горюче-смазочных материалов, продовольствия, вещевого имущества, эвакуации раненых, восстановления вооружения и военной техники.

Для доставки дополнительных ресурсов и эвакуации условно раненых военнослужащих используются десантно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ авиабазы Эребуни ЮВО.

В ходе двустороннего батальонного тактического учения отрабатывается полный перечень тактических действий и маневров – в обороне и наступлении. Военнослужащие выполняют задачи на различных ландшафтах горно-лесистой местности и в населенных пунктах в дневное и ночное время суток.

В двустороннем батальонном тактическом учении от России и Армении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолеты МиГ-29, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24 и расчеты БЛА.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Южный военный округ , Армения
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