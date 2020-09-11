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11.09.2020 (10:26)

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота даст в Севастополе эксклюзивный концерт

Сегодня в Севастополе Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит на Приморском бульваре с двухчасовым концертом, который пройдёт на сцене-понтоне в акватории Севастопольской бухты у Памятника затопленным кораблям, а зрительным залом под открытым небом станет набережная Николаевского мыса.

В представлении с символическим названием «Севастополь – песнь моя!» примут участие солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета Владимир Самсонов, певец и композитор Игорь Демарин, а также Детский музыкальный театр «Маленькая страна» под руководством композитора Ильи Резника.

Артисты флотского ансамбля исполнят известные хореографические композиции музыкальные произведения советских и российских поэтов и композиторов, посвященные Севастополю и Черноморскому флоту, в том числе песню на стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Восстань из пепла Севастополь». Стихотворение было написано автором в 1944 году после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, но стало песней благодаря композитору Игорю Демарину, который в прошлом проходил срочную службу в Ансамбле песни и пляски Черноморского флота и подарил эту песню флотскому творческому коллективу.

Концерт начнётся в 19 часов 30 минут и завершится исполнением гимна города-героя Севастополя «Легендарный Севастополь»

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Культура , Ансамбль , Концерты
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