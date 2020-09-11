11.09.2020 (09:34)

Зенитчики ЮВО отработали уничтожение воздушных целей на учениях в Астраханской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» совместно с расчетами переносимых зенитных ракетных комплексов «Игла» Южного военного округа (ЮВО) провели учения по отражению воздушных ударов «противника» на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-М3» совместно с ПЗРК «Игла» выполнили задачи по разведке воздушных целей и их классификации, после чего провели электронные пуски ракет по целям, имитирующим беспилотные и пилотируемые летательные аппараты на высотах от 5 до 10 км. Зенитчики поражали воздушные цели, как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонн.

Всего в ходе учения расчетами ЗРК было выполнено более 100 электронных пусков.

Подразделения ПВО выполняют задачи на полигоне Ашулук в рамках масштабного двустороннего бригадного учения мотострелков 49-й общевойсковой армии ЮВО.

Всего на учение привлечено около 4 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники, в том числе РСЗО «Ураган» и «Град-М», САУ «Мста-С», «Мста-Б», зенитные установки ЗУ-23, танки Т-72Б3, БТР-82АМ, а также бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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