11.09.2020 (09:26)

Связисты ЮВО в Абхазии обеспечили устойчивую связь войскам на тактическом учении

В рамках проведения тактического учения военнослужащие связисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели комплекс мероприятий по организации устойчивой связи между пунктами управления.

На горном полигоне Цабал в Абхазии связисты обеспечили устойчивую и защищенную связь с использованием открытых и закрытых каналов между пунктами управления и абонентами разнородных подразделений соединения.

На учении была проверена работа современной специальной аппаратуры на различных каналах связи в широком диапазоне частот.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по организации связи между пунктами управления во время ведения боя с условным противником с использованием коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций в условиях горно-лесистой местности и на побережье Черного моря.

В учении принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих соединения ЮВО, задействовано около 400 единиц различной техники, в том числе, современные командно-штабные машины на базе БТР-80, радиостанции «Азарт» и мобильное радиорелейное оборудование.

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