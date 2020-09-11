11.09.2020 (10:09)

Армейские легкоатлеты завоевали 14 наград в рамках второго соревновательного дня чемпионата и первенства России в Челябинске

В Челябинске продолжаются чемпионат и первенство России по легкой атлетике. По итогам второго соревновательного дня армейцы записали на свой счет 14 наград разного достоинства – 5 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых.

Прапорщик Тимофей Чалый взял «золото» чемпионата России в беге с барьерами на 400 м. В финале армеец показал время 49,77 секунды. Второе и третье места заняли Владимир Лысенко (50,43 секунды) и Вадим Кукалев (50,66 секунды). В аналогичной дисциплине среди женщин лучший результат - 57,81 секунды – продемонстрировала прапорщик Вера Рудакова (Чалая). На вторую ступень пьедестала почета поднялась Ирина Колесниченко, преодолевшая дистанцию за 58,17 секунды. Третье место заняла Елена Зуйкевич.

Среди юниоров в беге на 400 м с/б лучшим стал рядовой спортивной роты ЦСКА (Севастополь) Алексей Бакай. С результатом 51,88 секунды, ставшим для армейца лучшим в сезоне, Бакай обогнал Армена Ламкова (53,32 секунды) и Андрея Черепнина (53,98 секунды). Среди юниорок в данной дисциплине второй стала Ирина Баулина 1 минута 0,03 секунды. «Золото» Первенства страны завоевала Кристина Вершинина (59,69 секунды), «бронзу» - Маргарита Головчанская.

В беге на 400 м среди женщин весь пьедестал почета заняли спортсменки армейского клуба. Лучшей стала рядовой Полина Миллер, пробежавшая круг за 51,51 секунды. Ксения Аксенова, показав время 51,71 секунды, стала второй. Третьей финишировала еще одна представительница армейского клуба Алена Мамина – 52,53 секунды. Вторым на аналогичной дистанции среди мужчин стал Александр Буяновский, с результатом 46,38 секунды уступивший лишь Максиму Федяеву (46,15 секунды). Бронзовым призером стал Кирилл Лямин – 46,68 секунды.

Также в рамках второго соревновательного дня прапорщик Максим Афонин стал вторым в толкании ядра. Афонин толкнул снаряд на 20,37 м, уступив лишь Александру Лесному (21,04 м). «Бронзу» на свой счет записал Максим Сидоров, показавший результат 20,27 м. Прапорщик Алена Гордеева (Бугакова) стала в толкании ядра третьей среди женщин. С результатом 16,58 м Алена уступила Наталье Троневой (16,82 м) и Евгении Соловьевой (16,75 м).

Старший лейтенант Артем Примак стал вторым в прыжках в длину. В своей лучшей попытке армеец прыгнул на 7,82 м. Первенствовал с результатом 8,06 м Александр Меньшов. Замкнул тройку лидеров Илья Шкуренев – 7,81 м.

Среди юниоров лучшим в прыжках в длину стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Севастополь Даниил Чечела, показавший результат 7,71 м. Представитель армейского клуба обошел Георгия Морозова (7,29 м) и Евгения Тимофеева (7,20 м), занявших второе и третье места соответственно.

Прапорщик Георгий Горохов в этот день записал на свой счет «бронзу» в прыжках с шестом. С результатом 5,30 м Горохов уступил Александру Грипичу (5,50 м) и Илье Просвирину (5,40). В секторе метания копья второй результат среди мужчин показал прапорщик Дмитрий Тарабин (79,23 м). Первым стал Николай Орлов (82,33 м), третьим - Владислав Панасенков (77,72).

Всего на чемпионате страны в Челябинске будет разыграно 40 комплектов наград.

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