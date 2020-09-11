11.09.2020 (07:49)

Экипажи «Терминаторов» уничтожили огневые средства условного противника в ходе учения в Курганской области

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Курганской области уничтожили огневые средства условного противника и доставили спасательную группу в район нахождения экипажа самолета, терпящего условное бедствие.

По замыслу эпизода летно-тактического учения транспортно-боевые вертолёты Ми-8АМТШ вылетели в район условной экстренной посадки самолета. В ходе воздушной разведки экипажи обнаружили колонну бронетехники и огневых средств условного противника. При заходе на цель с высоты около 50 метров лётчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность».

После уничтожения целей вертолеты Ми-8АМТШ вылетели к месту нахождения экипажа, терпящего условное бедствие, затем зависли на высоте около 30 метров и отработали действия по беспарашютному десантированию спасательной группы с помощью спусковых роликовых устройств.

В летно-тактическом учении было задействовано более 10 самолётов и вертолётов, около 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.



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