11.09.2020 (07:21)

Накануне Дня танкиста прошло учение уральской танковой дивизии с участием 8 тыс. военнослужащих

Накануне Дня танкиста в уральской танковой дивизии ЦВО провели крупнейшее в 2020 году учение с участием более 8 тыс. военнослужащих и свыше 1,5 тыс. единиц военной техники.

В ходе практических действий с боевой стрельбой танковые подразделения дивизии отработали эпизод перехода из обороны в наступление с закреплением на флангах.

Действуя при поддержке ствольной и реактивной артиллерии, экипажи танков Т-72Б3 нанесли огневое поражение передовым частям наступающего противника, сковав его действия. Затем силами танковых полков дивизии, действующих при точечной поддержки реактивных систем залпового огня 9П140 «Ураган» и БМ-21 «Град», а также самоходных гаубиц 2С3 «Акация», были созданы кольца окружения противника, исключающие попытки нанесения огневого поражения во фланг группировки войск.

Отдаленные критические объекты противника были уничтожены ракетными и бомбовыми ударами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-24П.



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