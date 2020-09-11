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11.09.2020 (06:45)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в Бруней

Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл с деловым заходом в порт Муара (Бруней). В период стоянки российские моряки планируют пополнить запасы воды и топлива.

Визит кораблей ТОФ продлится до 14 сентября.

ОБК ТОФ покинул Владивосток 1 августа. Корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее они совершили деловой заход на Шри-Ланку и приняли участие в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра-Нэви-2020», которое проходило в Бенгальском заливе.

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Метки:
Тихоокеанский флот
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