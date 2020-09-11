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11.09.2020 (06:22)

Почти 2 тысячи военнослужащих Войск и сил на Северо-востоке России посетили концерты ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота на Камчатке

Концертная группа ансамбля Песни и пляски Тихоокеанского флота проводит концертный тур для моряков ТОФ, проходящих службу на Камчатском полуострове. Сегодня артисты выступили для военнослужащих берегового ракетного полка Войск и сил на Северо-востоке России. Концерт прошел в поле, недалеко от позиций, где несут службу расчёты береговых ракетных комплексов. Импровизированной сценой для творческого коллектива стал кузов бортового автомобиля «КАМАЗ». Ракетчики тепло встречали танцевальные и вокальные номера флотских артистов, наградив их заслуженными аплодисментами.

Еще один концерт ансамбля Песни и пляски ТОФ сегодня пройдёт в городе подводников - Вилючинске.

Накануне состоялось выступление артистов ТОФ на полигоне «Радыгино», где проходит полевой выход подразделений Камчатского соединения морской пехоты. Там концерт собрал почти 800 военнослужащих, которые наблюдали за выступлением гостей из Владивостока прямо с брони боевых машин. Всего же за два дня гастрольного тура выступления ансамбля ТОФ посетили почти 2 тысячи моряков.

В субботу флотские артисты станут участниками гала-концерта, посвященного 280-летию основания Петропавловска-Камчатского. Он пройдёт на центральной площади города.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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