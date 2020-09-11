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11.09.2020 (06:11)

Разведчики ВВО готовятся к участию в масштабных тактических учениях в Бурятии

Одновременно на трех полигонах Восточного военного округа  в Республике Бурятия стартовали комплексные практические занятия в рамках подготовки к бригадному тактическому учению танкового соединения.

Военнослужащие выполнят задачи по скрытному преодолению рек, ведению разведки побережья, оборудованию «секретов» на берегу при помощи подручных средств.

Военнослужащие освоят навыки создания переправочных средств из  коряг, веток, бревен,  используя их, решат поставленные задачи в условиях жестких временных рамок.

Кроме того, в ходе полевых занятий разведчики ВВО совершат многокилометровые марши, выполнят нормативы по специальной подготовке с применением современной разведывательной, навигационной техники, средств связи и передачи данных, в том числе и беспилотных летательных аппаратов.

В завершении мероприятий боевой подготовки, войсковые разведчики ВВО проведут тактические учения, во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, во время которых выполнят задачи по разведке местности и передачу координат местонахождения условного противника.

Всего в мероприятиях полевого выхода частей и подразделений разведки ВВО задействовано около 250 военнослужащих и более 20 единиц боевой техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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