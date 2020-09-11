11.09.2020 (05:44)

В парке «Победа» города Чита состоится выставка военной техники Восточного военного округа

В Забайкальском крае в рамках праздничных мероприятий посвященных 100-летию отечественного танкостроения на мемориале «Боевой и трудовой славы забайкальцев» состоится выставка образцов современных подвижных средств ремонта и обслуживания бронетанкового вооружения и техники Восточного военного округа.

В состав экспозиции войдут: бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, мастерская ремонтно-слесарная МРС-БТМ, машина технического обслуживания МТО-УБ, мастерская электроспецоборудованная МЭС-БТМ, бронетранспортер БТР-80, транспортное средство группы технической разведки на базе автомобиля «Тигр», КАМАЗ 65225 с большегрузным прицепом, полевая кухня КП-130.

Кроме, того на выставке будут развернуты демонстрационные стенды легендарных отечественных танковых заводов. Посетители смогут, ознакомится с образцами конструкторской и технической документации. Для посетителей выставки будут предусмотрены показные действия экипажей бронетанковой техники.

Помимо этого, все желающие смогут попробовать «солдатскую» кашу и горячий чай.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию отечественного танкостроения, пройдут в парке «Победа» города Чита 11 сентября.



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