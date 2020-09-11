11.09.2020 (05:23)

Разведчики Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили колонну техники условного противника

Разведчики Амурского общевойскового соединения Восточного военного округа (ВВО) уничтожили колонну бронетехники условного противника.

В рамках тактического учения в Амурском общевойсковом объединении, разведывательные подразделения, в целях проведения глубинной разведки и совершения диверсионных актов, совершили скрытый переход на расстояние около 30 километров в тыл условного противника. В ходе совершения марша, благодаря разведывательным данным, полученным от расчетов беспилотных летательных аппаратов «Тахион», удалось обнаружить движущуюся в сторону расположения наших войск колонну техники условного противника.

Быстро оценив обстановку и приняв тактически грамотное решение, группа разведчиков организовала засаду на пути движущейся навстречу колонны условного противника.

Благодаря правильно выбранному участку дороги и его минированию, группа привела в действие дистанционно управляемые мины. Таким образом, разведчики выполнили задачу по уничтожению бронетехники, не демаскировав своего места положения.

В тренировке приняли участие около 200 военнослужащих, и было задействовано порядка 50 единиц техники.



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