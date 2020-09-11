11.09.2020 (04:49)

На Камчатке проведено учение по переводу военно-морского госпиталя ТОФ на строгий противоэпидемический режим работы

На Камчатке, в городе Вилючинске, на базе филиала Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского флота проведено учение по переводу госпиталя на строгий противоэпидемический режим работы.

По замыслу учения, при осмотре военнослужащего, проводившего отпуск в одном из государств Средней Азии, по предварительному диагнозу были обнаружены признаки опасной инфекции, в связи с чем в госпитале был введен особый режим.

В ходе учения на практике отрабатывались действия медицинского персонала при переводе лечебного учреждения на строгий эпидемический режим, а также мероприятия по введению ограничительных мер в гарнизоне.

Кроме того, в ходе учения проведена изоляция «больного» в изолятор инфекционного отделения, осуществлена диагностика возбудителя инфекции и выработана тактика лечения пациента.

Всего в учении было задействовано около 50 сотрудников госпиталя. Дополнительно привлекался медперсонал Центра санэпиднадзора МО РФ города Петропавловска-Камчатского и личный состав подразделения военной полиции Вилючинского гарнизона.



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