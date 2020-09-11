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11.09.2020 (04:29)

Инспекторы военной автоинспекции на Сахалине провели акцию «Внимание, дети!!!»

В период с 1 по 15 сентября 2020 года в Вооружённых Силах Российской Федерации проводится профилактическая акция «Внимание, дети!!!».

В рамках проводимых мероприятий, должностные лица военной автомобильной инспекции (ВАИ), дислоцирующиеся на острове Сахалин проверили техническое состояние транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава.

Кроме того, с военнослужащими были проведены занятия, на которых инспектора напомнили правила перевозки детей в автомобиле и важность соблюдения этих правил для сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения.

В школах расположенных на территориях военных городков учащимся начальных классов также были разъяснены положения Правил дорожного движения и обязанности пешеходов с показом обучающих мультфильмов. После проведенных занятий, инспектора провели конкурс на  «Лучшего знатока ПДД», по результатам которого детям были вручены призы и грамоты.

Для профилактики дорожно-транспортных происшествий, вблизи школ с участием детей организовано несение дорожно-патрульной службы.

Целью данной акции является профилактика нарушений Правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей и минимизация дорожно-транспортных происшествий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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