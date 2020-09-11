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11.09.2020 (04:12)

Тральщик ТОФ обезвредил мины и провёл артиллерийские стрельбы в заливе Петра Великого

Базовый тральщик Тихоокеанского флота БТ-256 в рамках контрольной проверки курсовой задачи К-2 выполнил ряд боевых упражнений в заливе Петра Великого.

В учебном полигоне экипаж тральщика успешно отработал задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин

Далее минно-тральный корабль провел учения по организации противовоздушной обороны на переходе морем и поразил огнем артиллерийских установок АК-630 сбрасываемую парашютную мишень. Также БТ-256 обнаружил макет морской плавающей мины и уничтожил её огнем корабельной артиллерии.

Сегодня же тральщик артиллерией провёл стрельбу по надводной цели -буксируемому морскому щиту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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