11.09.2020 (03:59)

В Забайкальском объединении ВВО торжественно встретили победителей конкурса «Танковый биатлон»

В столице Забайкалья – городе Чита, на аэродроме «Черемушки» с участием командования и офицеров штаба общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялась торжественная встреча военнослужащих – победителей международного этапа конкурса «Танковый биатлон».

Победителем первенства стал экипаж танка Т-72Б3 из Забайкальского края: командир танка Дмитрий Бочкарев, наводчик-оператор Олег Орлов, механик-водитель Сандан Санжиев. На этапе «Индивидуальная гонка» экипаж поразил все цели и по ходу движения показал скорость 81 километр в час. Общее время прохождения трассы составило 17 минут 47 секунд.

Встретили победителей по традиции «хлебом-солью». Затем их поздравили представители командования и сослуживцы.

Позже, встреча была организована в мотострелковом соединении, дислоцированном в городе Борзя, где ранее танкисты готовились к российскому и международному этапам конкурса. На чествовании присутствовали, командование части, сослуживцы, а также родные и близкие чемпионов.

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