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11.09.2020 (03:33)

Современные танки Т-80 применили в связке с БЛА для разгрома превосходящего противника в Амурской области

На полигоне в Амурской области отработана новая тактика действий танковых маневренных групп в связке с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). В ее основе состоит непрерывная разведка на поле боя, а также ведение совместных тактических действий.

В течение нескольких дней  танковое подразделение в составе более 30 модернизированных танков Т-80БВ маневрировало, заводя превосходящего по численности противника заранее подготовленные позиции. Умело устраивать огневые засады удавалось благодаря маскировке и точным разведданным о маршрутах выдвижения «вражеских» сил, получаемые в режиме реального времени от БПЛА и других современных средств разведки.

Кроме подготовленных засад танкисты проводили  контратаки во фланги «вражеских» подразделений, нанося условному противнику максимальные потери. Для целеуказаний и корректировки огня в режиме реального времени использовались данные БПЛА «Тахион».

Руководство учения высоко оценило применение беспилотного комплекса во взаимодействии с танковыми подразделениями. В дальнейшем новая тактика будет проанализирована и усовершенствована.

Этот тактический прием отработан в ходе крупного учения с мотострелковыми подразделениями. В них принимало участие более 1000 военнослужащих,  задействовано около 300 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска
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