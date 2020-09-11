11.09.2020 (03:16)

В учебном центре ВВО в Забайкальском крае откроют мемориальную доску Л.И. Брежневу

В рамках мероприятий посвященных празднованию «Дня танкистов» в окружном учебном центре Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Забайкальском крае, состоится открытие мемориальной доски Леониду Ильичу Брежневу.

Монумент украсит воинскую часть, в которой в период с 1935 по 1937 год служил будущий генеральный секретарь ЦК КПСС. Как известно, он был курсантом и политруком танковой роты учебной воинской части. Здесь же получил свое первое офицерское звание – лейтенант.

Также, на территории части расположен музей, посвященный службе советского лидера, где представлены исторические документы, фотографии, бюст генсека и другие экспонаты.

В мероприятии примут участие, командование учебного центра, военнослужащие, представители местной власти, а также члены общественного совета при Министерстве обороны России.



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