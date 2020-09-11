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11.09.2020 (02:55)

Замаскированные комплексы противотанковых управляемых ракет ВВО на Курильских островах уничтожили надводные цели в ходе учения

В рамках стартовавшего тактического учения по противодесантной обороне военнослужащие воинских частей Восточного военного округа, дислоцирующегося на Курильских островах, отработали задачи по уничтожению надводных целей.

На полигонах «Горячие ключи» и «Лагунное» расчёты комплексов противотанковых управляемых ракет (ПТУР) на базе МТ-ЛБ выполнили задачи по поражению движущихся надводных целей имитирующих боевую технику

и малоразмерные суда условного противника на расстоянии до 2000 метров. Для ведения разведки и корректировки огня противотанковыми управляемыми ракетами, военнослужащие применяли комплексы БПЛА.

Особое внимание при проведении учения было уделено отработке действий по скрытному перемещению, смене огневых позиций и маскировке боевой техники. Военнослужащие использовали нестандартный метод маскировки боевых машин. С помощью фальш-тентов, боевая техника приобрела облик автомобильной техники коммунальных и продовольственных служб.

Пресс-служба Восточного военного округа
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