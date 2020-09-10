10.09.2020 (22:43)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в археологической экспедиции

Суворовцы Пермского СВУ стали участниками археологической экспедиции на Искорское городище. Памятник археологии находится на севере Пермского края. Высокий холм с крутым склоном. Название произошло от коми-пермяцких слов «из» («изя») - камень и «кар» («кор») – поселение, город, то есть «каменный город» или «город на камне». В этом месте находилось святилище родановской культуры – предков коми-пермяков (IX – XV вв.). Впервые городище упоминается в русской летописи 1472 года. Русские войска под руководством князя Фёдора Пёстрого и Гаврилы Нелидова штурмом взяли укреплённый центр. Здесь решалась судьба Перми Великой - быть ей в составе Московского государства или нет.

Археологическое исследование вели учёные Камской археологической экспедиции Пермского государственного научно-исследовательского университета и студенты первого курса историко-политологического факультета. Вместе с ними суворовцы научились разбивать раскоп, делать расчистку, различать культурные слои. Они нашли сердоликовую бусину, датируемую X-XII в.в. Также во время проведения раскопок были обнаружены рыболовные крючки, железные наконечники для стрел, ножи. А через несколько дней, когда сменился культурный слой, были найдены каменные наконечники.



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