10.09.2020 (22:13)
Пермское суворовское военное училище стало победителем и дипломантом всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»
Пермское суворовское военное училище стало победителем и дипломантом всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны».
Жюри Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» высоко оценили работы суворовцев и педагогов Пермского суворовского военного училища в номинации «Кино-видео творчество».
Победителями стали документальный фильм «Звездный - наша судьба» и социальный ролик «Наши мамы». Над фильмами работали суворовцы Аксенов Давид, Гребенщиков Кирилл, Лебедев Лев, Сабуров Андрей, Мешковский Егор.
Дипломант - игровой фильм «Три товарища». В главных ролях - суворовцы 3 роты Коротков Александр, Бурдов Илья, Терешенков Матвей, Захаров Александр. Руководители всех киноработ - педагог дополнительного образования Абатурова Дарья Владимировна и педагог-организатор 3 роты Санникова Мария Игоревна. Руководство Училища и педагоги поздравляет победителей и руководителей!