10.09.2020 (22:13)

Пермское суворовское военное училище стало победителем и дипломантом всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны»

Пермское суворовское военное училище стало победителем и дипломантом всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны».

Жюри Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» высоко оценили работы суворовцев и педагогов Пермского суворовского военного училища в номинации «Кино-видео творчество».

Победителями стали документальный фильм «Звездный - наша судьба» и социальный ролик «Наши мамы». Над фильмами работали суворовцы Аксенов Давид, Гребенщиков Кирилл, Лебедев Лев, Сабуров Андрей, Мешковский Егор.

Дипломант - игровой фильм «Три товарища». В главных ролях - суворовцы 3 роты Коротков Александр, Бурдов Илья, Терешенков Матвей, Захаров Александр. Руководители всех киноработ - педагог дополнительного образования Абатурова Дарья Владимировна и педагог-организатор 3 роты Санникова Мария Игоревна. Руководство Училища и педагоги поздравляет победителей и руководителей!



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