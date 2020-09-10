10.09.2020 (20:57)

Командующий войсками ЦВО проверил ход учения двух мотострелковых бригад в Сибири

Рабочая группа под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина прибыла на полигон «Юргинский» в Кемеровской области с проверкой двухстороннего командно-штабного тактического учения мотострелковых бригад 41 общевойсковой армии.

В ходе проверки командующий войсками округа заслушал доклады руководства бригад о созданной учебно-боевой обстановке, подготовке подразделений к выполнению практических действий, обратив особое внимание вопросам автоматизации управления и развернутой системы связи.

В учении задействовано более 2000 военнослужащих и свыше 400 единиц военной техники. В маневрах задействованы танковые, артиллерийские подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотной авиации, противовоздушной обороны, а также органы военного управления.



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