10.09.2020 (20:22)

В Уссурийском гвардейском соединении ВДВ завершилось двухстороннее тактическое учение с подразделениями десантно-штурмового батальона

На полигоне «Барановский» в Приморском крае завершилось двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой с личным составом Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения.

С получением сигнала учебной тревоги военнослужащие десантно-штурмовых рот провели комплекс мероприятий по приведению в высшие степени готовности и, совершив марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации в район полигона, заняли указанный район.

В ходе практического розыгрыша, десантники отработали учебно-боевые задачи, по совершению рейдовых действий, занятию выгодного рубежа и его удержанию до подхода основных сил соединения с дальнейшим переходом в наступление..

По замыслу десантники заняли район сосредоточения с последующим размещением личного состава на местности, проведением мероприятий по организации охраны и маскировки района расположения подразделений.

В рамках учений личный состав практически отработал вопросы ведения общевойскового боя по уничтожению условного противника, с выполнением упражнений практических стрельб из вооружения боевых машин БМП-2, стрелкового оружия и гранатометов, удержанию заданного района и создания условия для дальнейших действий.



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