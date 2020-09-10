10.09.2020 (20:01)

Ансамбль песни и пляски ВКС примет участие в спектакле в МХАТ

Ансамбль песни и пляски Воздушно-космических сил будет задействован в постановке музыкальной комедии «Красный Моцарт» в Московском художественном академическом театре имени М.Горького.

В спектакле прозвучит музыка Исаака Дунаевского в оригинальной аранжировке в исполнении выдающихся певцов, актеров МХАТ, приглашенных звезд и оркестра Ансамбля песни и пляски Воздушно-космических сил под управлением заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Иванова, художественного руководителя ансамбля.

«Участие в спектакле – большое событие в творческой биографии ансамбля. Коллектив подобного рода впервые задействован в постановке в качестве одного из главных действующих лиц» - заявил директор ансамбля Владимир Иванов.

Премьера музыкальной комедии «Красный Моцарт», посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося отечественного композитора Исаака Дунаевского, пройдет 17 сентября, предпремьерный показ состоится 16 сентября.



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