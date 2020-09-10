10.09.2020 (19:33)

Первокурсников КВТКУ посветят в танкисты на кануне профессионального праздника

На кануне «Дня танкиста» который традиционно отмечается во второе воскресенье сентября, для курсантов первого курса Казанского высшего танкового командного училища проведут ритуал принятия «Клятвы танкиста».

Торжественная церемония, которую заложили в 2019 году, состоится на аллее героев танкистов в парке 100-летия училища. Курсанты выпускного курса вручат первокурсникам черные береты, которые полагаются танкистам.

12 сентября все первокурсники в торжественной обстановке будут приведены к Военной присяге.



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