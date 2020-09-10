10.09.2020 (19:15)

Победители международного конкурса «Авиадартс-2020» вернулись в Новосибирск

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ отдельного вертолетного полка Центрального военного округа, победившие в международном конкурсе «Авиадартс-2020» вернулись в Новосибирск.

В ходе проведения финального этапа международного конкурса «Авиадартс-2020» при выполнении боевых стрельб по наземным целям экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 Центрального военного округа установили рекорд соревнований по набранным баллам. В торжественной обстановке на военном аэродроме летчиков-рекордсменов встретил весь личный состав вертолетного полка, а также семьи военнослужащих.

Международный конкурс «Авиадартс-2020» проходил в Рязанской области с 23 августа по 05 сентября. В ходе конкурса летчики соревновались в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка, навигация, техника пилотирования и боевое применение по наземным целям.

По итогам международного конкурса победу одержала команда Российской Федерации, второе место заняла команда из Республики Беларусь.

Отдельный вертолетный полк входит в состав 14 армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха. А также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.

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