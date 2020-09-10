10.09.2020 (18:30)

В Нахимовском военно-морском училище подведены итоги участия воспитанников в форуме «Армия-2020»

В Нахимовском военно-морском училище (Санкт-Петербург) подведены итоги участия воспитанников в Международном военно-техническом форуме «Армия–2020».

Как было отмечено на подведении итогов, традиционно на форуме было представлено множество новинок оборонно-промышленного комплекса. Нахимовец Тимур Полевин (10 класс) принял участие в выставке и представил в секции морской авиации ВМФ проект «Конструирование механизма автоматизированной смазки тормозных тросов авианесущего крейсера».

В рамках работы круглого стола воспитанник выступил с докладом о своей работе, по завершении которого слово было предоставлено представителям Главного командования ВМФ и промышленности. Оппоненты указали проблемные вопросы предлагаемого технического решения, вместе с тем обратили внимание участников круглого стола на целесообразность дальнейшей работы в данном направлении.

В качестве творческого напутствия со стороны экспертов прозвучали пожелания в следующем году представить на форуме «Армия-2021» действующий макет устройства.

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