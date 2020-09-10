10.09.2020 (17:59)

Силы ПВО армейского корпуса Балтийского флота провели тренировки по отражению воздушных ударов условного противника

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, проведены тренировки по управлению огнем сил противовоздушной обороны.

В ходе тренировок командиры всех степеней отработали навыки по управлению подчинёнными подразделениями в ходе отражения ударов условного противника с воздуха.

Во время мероприятий боевой подготовки проведено слаживание всех звеньев управления войсками ПВО объединения, что позволено решить все поставленные задачи.

За последние две недели военнослужащие армейского корпуса провели около 100 тренировок по обнаружению и поражению самолетов, дронов и ракет условного противника. Средства воздушного нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет.

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