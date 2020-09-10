Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.09.2020 (17:59)

Силы ПВО армейского корпуса Балтийского флота провели тренировки по отражению воздушных ударов условного противника

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, проведены тренировки по управлению огнем сил противовоздушной обороны.

В ходе тренировок командиры всех степеней отработали навыки по управлению подчинёнными подразделениями в ходе отражения ударов условного противника с воздуха.

Во время мероприятий боевой подготовки проведено слаживание всех звеньев управления войсками ПВО объединения, что позволено решить все поставленные задачи.

За последние две недели военнослужащие армейского корпуса провели около 100 тренировок по обнаружению и поражению самолетов, дронов и ракет условного противника. Средства воздушного нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Новости по теме:
В Нижегородской области военнослужащие ЗВО подавили наступление превышающих сил условного противника
На Балтийском флоте началась контрольная проверка физической подготовки военнослужащих
В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО проведут сплошную очистку старейшего полигона России
В Подмосковье танковым балетом и реконструкцией сражения «Битва по Прохоровкой» отметят День танкиста военнослужащие ЗВО

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false