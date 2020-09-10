10.09.2020 (17:47)

Сотрудники Центральной военно-морской библиотеки приняли участие в вебинаре Калининградской областной научной библиотеки

В год 75-летия Великой Победы и 250-летия со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна сотрудники Центральной военно-морской библиотеки (Санкт-Петербург) приняли участие в мероприятиях Калининградской областной научной библиотеки: вебинаре для библиотек региона, в ходе которого были освещены вопросы истории Центральной военно-морской библиотеки и деятельности адмирала Ивана Крузенштерна. На мероприятии рассмотрен ряд профессиональных тем и вопросов, оказаны методические консультации.

Также сотрудники библиотеки посетили учебное парусное судно «Крузенштерн». На паруснике состоялась передача в дар оцифрованных копий редких изданий из личной библиотеки адмирала Ивана Крузенштерна и книг, посвященных особенностям плавания по Балтийскому морю, хранящихся в фонде Центральной военно-морской библиотеки.

Во время посещения города Гвардейска Централизованной библиотечной системе имени А.Т. Твардовского был передан ценный дар — оцифрованные копии публикаций периода Великой Отечественной войны Александра Твардовского: книги поэта, изданные в известной серии «Библиотека красноармейца», сборник произведений бойцов и командиров Ленинградского фронта, несколько газетных публикаций первых частей поэмы Твардовского «Василий Теркин». Именно в Гвардейске Александр Твардовский закончил работу над поэмой, здесь бережно хранят память об авторе и его знаменитом литературном герое.

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