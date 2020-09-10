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10.09.2020 (17:30)

Снайперы ЦВО отразили атаку условного противника на учении в Самарской области

Военнослужащие снайперских подразделений отразили атаку условного противника в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области.

По замыслу мероприятия, военнослужащим нужно было скрытно занять позицию для стрельбы и замаскировать ее, а также провести идентификацию целей, определить, какую мишень поражать в первую очередь. Сложность выполнения данного элемента состояла в том, что цели появлялись на дистанциях, заранее неизвестных снайперам, и на короткий промежуток времени.

Кроме того, на учении были отработаны специальные вопросы по ведению огня на подавление и изнурение живой силы условного противника, а также стрельбы по колесам и смотровым приборам движущихся автомобилей.

Для выполнения различных огневых задач применялись 7,62-мм снайперские винтовки СВД, 12,7-мм крупнокалиберные армейские снайперские комплексы АСВК, а также современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы.

В практических действиях приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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