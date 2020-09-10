Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.09.2020 (17:28)

В пяти регионах России началось летно-тактическое учение транспортной авиации ЦВО

В Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях началось летно-тактическое учение с экипажами отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения экипажи транспортных самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 отработают задачи по десантированию с парашютом поисково-спасательных и парашютно-десантных групп в Челябинской области, транспортировке грузов и личного состава в Кемеровской области. Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» выполнят боевые пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 на полигоне в Курганской области, высадят спасательные группы с высоты 30 метров с помощью спусковых роликовых устройств в Челябинской области и отработают переброску тактического десанта в Самарской области.

Завершающим этапом летно-тактического учения станет посадка самолёта Ан-26 на неподготовленную грунтовую взлетно-посадочную полосу в Свердловской области.

В мероприятии боевой подготовки задействовано 10 самолётов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Истребители Су-34 сыграли роль воздушного противника на учении РЭБ в двух регионах России
Военные инженеры ЦВО во время учения навели понтонную переправу на реке Томь
Миротворцы ЦВО прошли психологическую и огневую полосы препятствий на полигоне в Самарской области
Расчеты БпЛА «Орлан-10» ЦВО в сложных метеоусловиях отработали задачи по обнаружению условного противника в горах

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false