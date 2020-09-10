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10.09.2020 (17:22)

Подводное вождение освоили уральские танкисты на вододроме в Свердловской области

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Более 200 курсантов окружного учебного центра Центрального военного округа (ЦВО) в преддверии Дня танкиста освоили подводное вождение танков на вододроме в Свердловской области.

В ходе преодоления водной преграды экипажи на полном ходу проезжали реку в брод, затем погружались на глубину до 4 метров и пересекали водоем шириной около 100 метров. В условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров механики-водители управляли танками по специальным приборам – гирополукомпасам, которые предназначены для определения направления движения боевых машин под водой. Кроме того, курсанты учебного центра отработали действия по эвакуации личного состава и техники в случае затопления танка.

Для допуска к подводному вождению танкисты прошли курс легководолазной подготовки, в ходе которого на специальном затапливаемом макете танка отработали нормативы по использованию изолирующего противогаза и покиданию боевой машины при остановке двигателя.

Окружной учебный центр ЦВО является крупнейшим в Вооруженных Силах Российской Федерации учебным заведением по подготовке младших специалистов для общевойсковых подразделений. На вооружении Центра находятся танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ
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