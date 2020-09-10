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10.09.2020 (16:38)

Мотострелки ЦВО на пикапах «УАЗ-Патриот» уничтожили условного противника под Самарой

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на пикапах «УАЗ-Патриот» уничтожили группы «боевиков» в ходе учения под Самарой.

По замыслу практических действий расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили крупные силы противника, готовящихся к нападению на важный военный объект. Командование приняло решение о переброске мобильных групп на пикапах, оснащенных 12,7-мм пулеметами «Корд» и 30-мм гранатометами АГС-17 «Пламя». Военнослужащие выдвинулись в район и блокировали НВФ, используя гранатометы РПГ-7В и АГС-17 уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Минометчики осуществляли артиллерийскую поддержку мотострелковым подразделениям, применяя 82-мм минометы 2Б14 «Поднос». Затем была произведена зачистка района и уничтожение бронетехники путем подрыва.

В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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